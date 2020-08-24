Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.
Ankara
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Remagen istasyonunda kaydedilen görüntülerde, Alman Siemens firması tarafından üretilen, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin Türkiye'ye doğru hareket ettiği anlar yer aldı.
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ilk seti geçen yılın kasım ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerde düzenlenen törenle teslim alınan tren setlerinin, böylece ikinci grubu da ülkeye getiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.