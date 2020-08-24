Euro
8.71
Dolar
7.38
BIST 100
1,108.44
Altın
1,930.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 2,5 gerilerken Türkiye'nin üretimi arttı

Türkiye'de ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 3,1 milyon tona yükseldi.

Bahattin Gönültaş   | 24.08.2020
Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 2,5 gerilerken Türkiye'nin üretimi arttı

Berlin

Küresel ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 152,7 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, temmuz ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 azalarak 152,7 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 9,1 artarak 93,4 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 27,9 düşerek 6 milyon tona indi.

Temmuzda Avrupa Birliği’nin üretimi yıllık yüzde 24,4 düşerek 9,8 milyona tona ve ABD’nin üretiminin yüzde 29,4 gerileyerek 5,2 milyona inmesi dikkati çekti

Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 3,1 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2,6 milyon tona yükselirken, Rusya’da üretim yüzde 5 azalarak 5,8 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle, temmuz ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşerek 1,02 milyar tona geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 237 bin 908 oldu
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Bahreyn'de başladı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 618'e yükseldi
Bursa'da düğünlere katılan 42 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

Benzer haberler

Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 2,5 gerilerken Türkiye'nin üretimi arttı

Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 2,5 gerilerken Türkiye'nin üretimi arttı

'Doğu'nun Çukurovası'nda' silajlık mısır hasadı başladı

MSB, 80 milyonu aşkın maske üretti

Antalya'da 90 metre uzunluğunda lüks yatlar üretilecek

Antalya'da 90 metre uzunluğunda lüks yatlar üretilecek
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Yenilenebilir enerjiye temmuzda 4,1 milyar liralık destek

Yenilenebilir enerjiye temmuzda 4,1 milyar liralık destek