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Ekonomi

Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte

Almanya'da temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bahattin Gönültaş   | 30.08.2022
Almanya'da yıllık enflasyon tekrar yükselişte

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü. Mayıs 2022’de ülkede enflasyon oranı yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Toplu taşımada aylık 9 avroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulanmasına rağmen ülkede enflasyon oranının tekrar yüzde 7,9 seviyesine çıkması dikkati çekti. Her iki uygulama gelecek ay sona erecek.

Enflasyona ilişkin beklenti, ağustosta yüzde 7,8'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 yükseldi.

Destatis açıklamasında, yüksek enflasyonun, artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında artış yüzde 16,6 ile ortalamanın çok üzerinde oldu. Hizmetlerde yüzde 2,2 artış görüldü.

AB uyumlu TÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank), 22 Ağustos’ta Alman ekonomisinde resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirmişti.

Bu arada, Almanya’da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla artan enerji krizinin etkisiyle ilk kez 1000 avroyu aştı.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

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