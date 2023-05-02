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Ekonomi

Almanya'da perakende satışlar, martta yıllık yüzde 8,6 düştü

Almanya'da reel perakende satışlar, özellikle gıda ürünlerinde yükselen fiyatların Almanların satın alma konusunda isteksizliğini etkilemesi nedeniyle martta bir önceki aya göre yüzde 2,4 ve yıllık bazda yüzde 8,6 geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Almanya'da perakende satışlar, martta yıllık yüzde 8,6 düştü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 düşüş gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Ülkede perakendeciler birçok müşterinin satın alma gücünü azaltan yüksek enflasyondan muzdarip olurken, piyasalarda beklenti söz konusu satışların martta aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Destatis, martta gıda ürünlerine talebin düşük olduğunu bildirirken bu ürünlerde perakende satışlar Mart 2022’ye göre reel olarak yüzde 10,3 düştü.

Destatis açıklamasında "Söz konusu durum 1994'te kayıtların tutulmaya başlamasında bu yıllık satışlardaki en güçlü düşüş." denildi.

İstatistik kurumu, martta gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 22,3 daha pahalı olan pahalı olmasını buna bir neden olarak gösterdi.

Destatis’e göre, "Mart ayında gıda enflasyonu, genel enflasyon oranından üç kat daha yüksekti."

Bu arada, martta gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yıllık yüzde 7,2 düşüş görüldü.

Almanya’da perakende sektörü, alışılmışın dışında yüksek enflasyon ile düşük tüketici duyarlılığının etkilerini hissederken, ekonomistler fiyatların yeniden çalışan ücretlerinden daha hızlı artacağını tahmin ediyor. Böylece, çalışanlar art arda 4 yıldır gerçek ücret kayıplarıyla tehdit ediliyor.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişlin değerlendirmesinde, Almanay'da perakende satışların açıkça düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "Yüksek enflasyon nedeniyle perakende zor günler geçirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), yüksek enflasyon nedeniyle maliyetler arttığı için mağazaların kapanacağından endişeleniyor. HDE, bu yıl yaklaşık 9 bin perakende işletmesinin kapanacağını öngörüyor.

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