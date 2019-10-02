Euro
6.26
Dolar
5.73
BIST 100
103,590.30
Altın
1,485.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye İhracatçılar Meclisi Akdeniz Meclis Toplantısı - Mersin Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Ekonomi

Almanya merkezli Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Murat Birinci   | 02.10.2019
Almanya merkezli Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

İstanbul

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurdu.

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanı, bugünkü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer aldı.

Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.

Şirketin merkezi "KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa" oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi

Benzer haberler

Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

Kuru üzümde ihracat artışla başladı

'Balık pulu' hastalarının yerli ilaç mutluluğu

Rus yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi

Rus yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi
1956 model otomobilini lüks araçlara değişmiyor

1956 model otomobilini lüks araçlara değişmiyor

Kendir çuvalda tatlanan leblebi ihracatın gözdesi

Kendir çuvalda tatlanan leblebi ihracatın gözdesi