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Ekonomi

Almanlar, Türkiye'de tatil için sabırsızlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Güler, Almanya'nın seyahat uyarısına ilişkin, "Bir Alman vatandaşı gözünden bakıldığında herhangi bir engel görmüyorlar ve Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorlar." dedi.

Bekir Bektaş   | 25.07.2020
Almanlar, Türkiye'de tatil için sabırsızlanıyor

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress iş birliğinde, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tanıtımı amacıyla Alman seyahat profesyonelleri Antalya'ya geldi. 

Organizasyona katılan seyahat profesyonelleri, kent gezisinde Antalya'da alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve turistik tesisleri yerinde deneyimleme imkanı buldu.

Geziye katılan Alman sektör temsilcileri, Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın Antalya'daki uygulamaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Program için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AA muhabirine, Bakanlıkça yürütülen program kapsamında turizm profesyonellerinin Türkiye'de ağırlanarak, tedbirlerin yerinde deneyimlenmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özellikle Almanya'dan gelen sektör temsilcilerinin Türkiye'de alınan tedbirleri takdir ve hayranlıkla karşıladığını aktaran Güler, Almanların da Türkiye'de tatillerini geçirmek için istekli olduklarını bildirdi.

"Çok ciddi talep var"

Güler, ciddi bir talep olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir Alman vatandaşı gözünden bakıldığında herhangi bir engel görmüyorlar ve Türkiye'ye gelmeyi çok istiyorlar. Özellikle Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında bir önceki organizasyonda ağırladığımız grupta yer alanlar arasında ayrılırken hava limanında ağlayanlar oldu. Almanya'dan hem bireysel olarak hem de tur operatörlerinden çok büyük bir talep var. Bir an önce yasağın kaldırılmasını ve Almanların Türkiye'ye gelmesini istiyorlar."

Son yıllarda Türkiye'nin turizm tanıtımlarında çeşitliliği artırdığına dikkati çeken Güler, Kovid-19 öncesi 18 ülkede de televizyondan tanıtım yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

2023 turizm stratejisinde hedef pazarların açıklandığını, özellikle Sırbistan ile Çekya gibi ülkelerin hedefler arasında yer aldığını anlatan Güler, Hindistan ve Uzak Doğu ile ilgili de hedeflerin bulunduğunu, bu nedenle geliştirdikleri tanıtım stratejilerini de hedef odaklı olarak farklılaştırdıklarını bildirdi.

Tanıtıma önem veriliyor

Güler, gelecek haftalarda "Go Turkey"in yeni versiyonlarıyla hedef bazlı tanıtımların başlayacağını belirterek, şöyle dedi:

"Sadece deniz, kum, güneş değil, inanç, gastronomi, bisiklet turizmi için de özel mikro siteler hazırlanıyor, mikro programlar şeklinde de bunlar sunuluyor ve tanıtıyoruz. Yeni başladığımız bir tanıtım stratejimiz de Türkiye ile ilgili bilgi sağlanması için rehberleri eğitiyoruz. Hindistan'da buna başladık ve çok büyük bir grup eğitim almaya başladı. Dijital ortamda daha interaktif olunması gerektiğini biliyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar da fark ediliyor. Sadece bazı şeyleri koyarak tanıtım yaparsanız pek ilgi görmüyor ama yaşayan, canlı, güncel, merak edilen ve tüketiciye dokunan bir marka algısını yerleştirmeye çalışıyoruz."

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