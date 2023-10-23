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Ekonomi

Alman ilaç şirketi Bayer, ABD'de "glifosat" davasını kaybetti

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, ABD'de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle açılan bir davayı kaybetti.

Bahattin Gönültaş  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Alman ilaç şirketi Bayer, ABD'de "glifosat" davasını kaybetti

İstanbul

ABD'de davacı John Durnell, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin, kanser olmasına sebep olduğu iddiasıyla Missouri eyaletinin St Louis kentinde bir mahkemede Alman şirketin aleyhine dava açmıştı.

Mahkemede jüri, cuma günü Bayer'in, John Durnell'e 1 milyon 250 bin dolar ödemesine karar verdi. Durnell'in avukatı Wylie Blair, davanın, ana bileşen glifosat dışında diğer kimyasalların da kansere neden olabileceğini kanıtlayan ilk dava olduğunu belirtti.

Bayer'den yapılan açıklamada ise şirketin söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşıyacağı bildirildi.

Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda, milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 40 bin davayla karşı karşıya bulunuyor.

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