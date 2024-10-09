Dolar
34.22
Euro
37.52
Altın
2,613.29
ETH/USDT
2,462.90
BTC/USDT
62,310.00
BIST 100
9,132.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Alman hükümeti ekonomide bu yıl da daralma bekliyor

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, yılın ikinci yarısında ekonomide beklenen toparlanmanın gerçekleşmemesinden dolayı aşağı yönlü revize etti.

Bahattin Gönültaş  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Alman hükümeti ekonomide bu yıl da daralma bekliyor

Berlin

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin eksi yüzde 0,2’ye düşürüldüğünü ifade eden Habeck, büyümenin 2025’te toparlanarak yüzde 1,2’e, 2026’da da yüzde 1,6’ya yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Habeck, hükümetin hayal kırıklığı yaratan ekonomik tahminlerine rağmen iyimserliği korumaya çalışarak, Almanya’nın güçlü bir ülke olduğunu savundu.

Ekonomik koşulların şu anda tatmin edici olmadığına dikkati çeken Robert Habeck, "Ancak kendimizi bunlardan kurtaracağız ve çıkış yolumuzu bulacağız.” dedi.

Alman ekonomisinin 2018'den bu yana güçlü bir büyüme göstermediğini belirten Habeck, hükümetin hazırladığı 49 tedbir içeren paketin ilk adım olduğunu fakat ekonominin uzun vadede büyüme yoluna geri dönmesi için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Habeck, “Ülkenin inovasyon zayıflıkları çözülmedi.” dedi.

Bu arada, Alman ekonomi yönetimi, büyüme raporunda enflasyon tahminlerini de 0,2 puan aşağı çekerken, geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,2’ye ve 2025'te ise yüzde 2'e düşeceğini öngördü. Enflasyonun 2026’da ise yüzde 1,6 düzeyinde olacağı tahmin edildi.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Alman ekonomisi, artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Ülke böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Alman hükümeti temmuzda “Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler” adı verilen bir büyüme paketiyle ekonomiyi canlandırmayı hedefliyordu.

Paket, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, daha iyi çalışma teşvikleri, güçlü bir ekonomi için etkin bir finans merkezi ve yarının ekonomisi için verimli enerji piyasası gibi beş alanda 49 önlem içeriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Mustafa Kurtaran seçildi
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntüler üzerine açılan soruşturmanın şüphelisi tutuklandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi

Benzer haberler

Alman hükümeti ekonomide bu yıl da daralma bekliyor

Alman hükümeti ekonomide bu yıl da daralma bekliyor

Almanya'da belediyeler 2023’te köpek vergisinden rekor gelir elde etti

Biden, Milton Kasırgası dolayısıyla Almanya ve Angola ziyaretlerini erteledi

AB'ye göre sınır kontrolleri "geçici ve son çare olmalı"

AB'ye göre sınır kontrolleri "geçici ve son çare olmalı"
Alman otomobil endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yüzde 4,7 geriledi

Alman otomobil endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yüzde 4,7 geriledi
Almanya'nın en büyük medya grubunun başkanı göç konusunda Yahudilere pozitif ayrımcılık istedi

Almanya'nın en büyük medya grubunun başkanı göç konusunda Yahudilere pozitif ayrımcılık istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet