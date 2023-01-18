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Ekonomi

Alanya'da kamkat tropikal meyvecilerin ara ürünü oldu

Tropikal meyve üretiminin yaygınlaştığı Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçiler, avokado ve muz ağaçlarının arasında yetiştirdikleri kamkat meyvesi sayesinde ek gelir elde ediyor.

Mustafa Kurt   | 18.01.2023
Alanya'da kamkat tropikal meyvecilerin ara ürünü oldu Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üreticileri, ara ürün yetiştirerek ek gelir elde edebilmek için "altın portakal" olarak da adlandırılan kamkata yöneldi.

Uygun iklimi dolayısıyla tropikal meyve üretiminin en çok yapıldığı yerlerin başında gelen Alanya'da avokado, muz, mango, papaya ekonomik getirisiyle öne çıkıyor.

Denenen yeni tropikal meyve çeşitlerinin üretiminden de başarılı sonuçlar alınan ilçede, üreticiler gelirlerini artırmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bu arayışlar kapsamında birçok çiftçi, ara ürün olarak bodur ağacı çok yer kaplamayan kamkat meyvesine yöneldi. Üreticiler, bahçelerindeki avokado ve muz ağaçlarının aralarına kamkat fidanlarını dikti.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine, kamkatın Çin ve Orta Asya'da doğal ortamda yetişen bir meyve türü olduğunu söyledi.

Kamkatın görüntüsünün limona, tadının portakala benzediğini anlatan Rüzgar, "Turunçgillerden olan kamkatın kabuğu tatlı, içi ise biraz daha ekşi. B ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan bu meyve, Alanya'nın her yerinde yetişebiliyor. Seralarda, saksılarda, balkonlarda dahi yetişebiliyor, sıfırın altında 4 dereceye kadar sıcaklıkta yaşayabiliyor." dedi.

Rüzgar, bu özelliklerinden dolayı üreticilerden talep gören ve iyi bir pazara sahip olan kamkatın daha çok ara ürün olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Üreticilerin kamkat sayesinde ekstra gelir elde ettiğini vurgulayan Rüzgar, bu narenciye türünün bazı ülkelerde ağız kokusu giderici olarak da kullanıldığına dikkati çekti.

"Ticari değeri yüksek ve bakımı kolay"

Avokado üreticisi Ayşe Mecek ise kamkatın kendileri için en önemli özelliğinin, ara ürün olarak yetiştirilebilmesi olduğunu söyledi.

Avokado ağaçlarının arasına diktikleri "altın portakal"ın yer kaplamadığını ve avokado üretimini olumsuz etkilemediğini aktaran Mecek, "Diktiğimiz kamkatların 5 yıldır hasadını yapıyoruz. Kamkatın ticari değeri yüksek ve bakımı kolay. Çok aşırı büyümediği için bizim için alternatif bir ürün oldu. Talebe yetişemiyoruz. Tat ve koku olarak çok farklı. Yemeden önce biraz sıkmak gerekiyor. Çok hafif bir acısı olabiliyor." dedi.

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