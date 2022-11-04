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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinde iç koruma kabuğunun inşaatı devam ediyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun ikinci katmanı kuruldu.

Zeynep Beyza Kılıç   | 04.11.2022
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinde iç koruma kabuğunun inşaatı devam ediyor Kaynak: Akkuyu Nükleer AŞ

Ankara

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 24 bölümden oluşan iç koruma kabuğunun ikinci katmanının montajı yaklaşık 7 saatte gerçekleştirildi.

İç koruma kabuğunun ikinci katmanı, Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde bulunan reaktör binasına kuruldu. Kabuğun montajında zaman tasarrufu sağlayan ön imalat yöntemi kullanıldı. Ünitenin reaktör binasının yüksekliği, kurulumdan sonra 12 metre artarak 16,9 metreye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, iç koruma kabuğunun, reaktör bölümünün önemli bir unsuru olduğunu belirterek, "Kabuk, reaktör binasının en büyük yapısal unsurlarından biri olarak reaktörün güvenliğini ve çevre güvenliğini sağlar. Reaktör binasının iç koruma kabuğunun inşasında bir sonraki aşamayı, üçüncü katmanının inşa edilmesi oluşturuyor. Bundan önceki aşamada ise ikinci katmanın demirle güçlendirilmesi, özel kalıpların kurulması ve betonlama yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Reaktör binasının iç koruma kabuğunun dışında, 3+ nesil VVER-1200 güç ünitelerinin inşasına yönelik dış korumanın inşa edilmesi öngörülüyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

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