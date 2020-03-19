Euro
7.06
Dolar
6.54
BIST 100
85,099.89
Altın
1,474.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Akaryakıtta çifte indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 20 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Murat Temizer   | 19.03.2020
Akaryakıtta çifte indirim

Ankara

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'nun önerilerine dikkat edilmeli
Kovid-19 vaka sayısı ülkelerde artıyor, yönetimler tedbirlerini sıkılaştırıyor
Bakan Kasapoğlu: Koronavirüs nedeniyle ligler ertelendi
Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak

Benzer haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı öneriler

Motorinde 27 kuruş indirim

Benzinde 25 kuruş indirim

Benzinde 25 kuruş indirim
Benzinde 7 kuruş zam

Benzinde 7 kuruş zam
Benzinde 51 kuruş indirim

Benzinde 51 kuruş indirim