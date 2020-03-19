Euro
7.05
Dolar
6.53
BIST 100
85,075.75
Altın
1,477.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor

Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tınastepe, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesini beklediklerini bildirdi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 19.03.2020
Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor

İstanbul

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde, başta halk sağlığının ve çalışanların korunması amacıyla perakende işletmeler tarafından kamu otoritelerinin önerileri doğrultusunda önlemler alındığını ve uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Birçok perakende işletmesinin, faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu belirten Tınastepe, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'evinizden çıkmayın' tavsiyesine paralel bir şekilde KMD üyeleri olarak beklentimiz, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesi yönündedir. Halk sağlığı gözetilerek alınacak daha geniş kapsamlı önlemlerde derneğimiz üyesi tüm kuruluşlar, kamu otoritelerinin kararlarına birebir uyacak ve desteğini sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Başhekimlik: Aytaç Yalman'ın Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 767'ye çıktı
Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

Benzer haberler

Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor

Kategori mağazacıları, temel ihtiyaçlar dışındaki perakende noktalarının kapatılmasını bekliyor