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Ekonomi

Akaryakıta zam yapılmayacak

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorinde bu gece zam gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Murat Temizer   | 09.03.2022
Akaryakıta zam yapılmayacak

Ankara

İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle yarından geçerli bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu geceden geçerli benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam bekleniyordu.

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