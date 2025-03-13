AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında 780 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
İstanbul
AJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, avantajlı biletler İstanbul, Ankara ve Çukurova havalimanlarından Lefkoşa'ya 27 Mart'a kadar yapılacak tek yön uçuşlarda geçerli olacak.
Avantajlı biletler, AJet mobil uygulaması ve internet sitesinden satın alınabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.