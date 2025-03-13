Dolar
36.70
Euro
39.83
Altın
2,989.07
ETH/USDT
1,845.30
BTC/USDT
80,500.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında 780 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

İstanbul

AJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, avantajlı biletler İstanbul, Ankara ve Çukurova havalimanlarından Lefkoşa'ya 27 Mart'a kadar yapılacak tek yön uçuşlarda geçerli olacak.

Avantajlı biletler, AJet mobil uygulaması ve internet sitesinden satın alınabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılaydan öğrencilere "Anne Eli İftarı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da polislerden birçok ilçede asayiş uygulaması
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AJet'ten KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yeni bir anlaşma ancak iki devletin işbirliğiyle olabilir

AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı

AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı
KKTC bu yıl turizmde sağlık, kültür ve gastronomi alanlarını öne çıkarıyor

KKTC bu yıl turizmde sağlık, kültür ve gastronomi alanlarını öne çıkarıyor
AJet'in şubatta zamanında kalkış-varış oranı yüzde 80'e ulaştı

AJet'in şubatta zamanında kalkış-varış oranı yüzde 80'e ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet