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Ekonomi

AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi

AJet, 26 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Kenan Irtak  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
AJet'ten bilet tavan fiyatı güncellemesi

İstanbul

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirleme kararı aldık." ifadesini kullandı.

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