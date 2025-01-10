AJet zamanında kalkış oranını yüzde 85'e çıkardı
AJet, Aralık 2024'te zamanında kalkış oranını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artırarak yüzde 85 seviyesine ulaştırdı.
İstanbul
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, performanslarını yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.
Operasyonel verimliliklerini her geçen gün iyileştirdiklerini kaydeden Yeşilkaya, "AJet olarak bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performansla zamanında kalkış oranımızı Aralık 2024'te yüzde 85'e çıkarmayı başardık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 73 olan zamanında kalkış performansımız böylece 16,4'lük bir artış gösterdi. 2023 yılına oranla 2024'te zamanında kalkış performansımızı yüzde 14 artırdık. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.