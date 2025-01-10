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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Ekonomi

AJet zamanında kalkış oranını yüzde 85'e çıkardı

AJet, Aralık 2024'te zamanında kalkış oranını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artırarak yüzde 85 seviyesine ulaştırdı.

Kenan Irtak  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
AJet zamanında kalkış oranını yüzde 85'e çıkardı

İstanbul

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, performanslarını yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Operasyonel verimliliklerini her geçen gün iyileştirdiklerini kaydeden Yeşilkaya, "AJet olarak bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performansla zamanında kalkış oranımızı Aralık 2024'te yüzde 85'e çıkarmayı başardık. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 73 olan zamanında kalkış performansımız böylece 16,4'lük bir artış gösterdi. 2023 yılına oranla 2024'te zamanında kalkış performansımızı yüzde 14 artırdık. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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