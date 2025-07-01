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Ekonomi

AJet, Suriye uçuşlarına başladı

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Gökhan Yılmaz  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
AJet, Suriye uçuşlarına başladı

İstanbul

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi.

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Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.

Törenin ardından VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı.

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