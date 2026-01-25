Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,932.80
BTC/USDT
88,736.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyükçekmece'de bir fabrikaya ait palet ve plastik kasaların olduğu açık alanda yangın çıktı
logo
Ekonomi

AJet, IATA üyesi hava yolları arasına katıldı

Halis Akyıldız  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
AJet, IATA üyesi hava yolları arasına katıldı

İstanbul

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) üye hava yolu şirketleri arasına katıldığını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükçekmece'de fabrikanın açık alanındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İçişleri Bakanlığı 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığından karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AJet, IATA üyesi hava yolları arasına katıldı

AJet, IATA üyesi hava yolları arasına katıldı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet