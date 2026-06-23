AJet, Bodrum'dan Avrupa'nın 13 kentine direkt uçuş gerçekleştirecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Milas/Bodrum Havalimanı'nı üçüncü üssü olarak konumlandırmasıyla hem Türkiye turizmine katkı sağlanması hem de Bodrum'un uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AJet, Bodrum'dan Londra, Nürnberg, Hamburg, Berlin, Saraybosna, Prag, Bremen, Viyana, Stockholm, Hannover, Üsküp, Kopenhag ve Leipzig'e direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

İstanbul ve Ankara'dan Almanya'nın 8 kentine seferleri olan AJet, Bodrum'dan ise Almanya'nın 6 kentine haftada toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Nürnberg ve Hamburg'a perşembe ve cumartesi günleri, Berlin'e salı, Bremen'e pazar, Hannover'e çarşamba ve Leipzig'e cumartesi günleri direkt uçuş düzenlenecek.

Londra seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün yapılacak. Saraybosna, Prag, Viyana, Stockholm, Üsküp ve Kopenhag'a haftada bir gün direkt uçuş yapılacak. 26 Haziran'da ilk direkt uçuşun yapılacağı Bodrum-Lefkoşa hattında ise haftada ikişer frekansla uçulacak.

Milas/Bodrum Havalimanı'ndan Avrupa'ya ilk seferler ise Almanya'nın iki kentine yapılacak. İlk uçuşlar 27 Haziran'da Almanya'nın Hamburg ve Nürnberg kentlerine yapılacak.

Yurt içinde 5 şehirden Bodrum'a direkt uçuş

AJet, yurt içi uçuş ağı kapsamında ise Trabzon, Adana, Gaziantep, Samsun ve Kayseri'den Bodrum'a direkt seferler gerçekleştirecek.

Bu hatlarda haftalık toplam 11 sefer planlandı. İç hatta ilk direkt sefer 27 Haziran'da Kayseri'den Bodrum'a yapılacak.

Aktarma süreçlerinden kaynaklı bekleme sürelerini ortadan kaldıran AJet'in direkt uçuşları, misafirlerine zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra destinasyonlar arasında turizm ve ticaret hareketliliğini güçlendirecek.