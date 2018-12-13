Afganistan Lapis Lazuli güzergahıyla Türkiye'ye bağlanacak

Afganistan Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Hikmetullah Kıvanç, "Afganistan ilk kez Lapis Lazuli güzergahı ile Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya mallarını satabilecek." dedi.

KABİL - Sayed Khodaberdi Sadat

Afganistan; Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Lapis Lazuli güzergahıyla Türkiye'ye bağlanacak.

Afganistan Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Hikmetullah Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün açılacak Lapis Lazuli güzergahının çalışmalarına 2012 yılında başlandığını ifade etti.

Kıvanç, güzergahın, tarihi bilgilere göre yaklaşık 2 bin yıl önce Afganistan'dan develerle Orta Asya ve Avrupa'ya mal gönderilen bir hat olduğunu hatırlattı.

Yolun, bölgesel ticaretin ve bağlantının yanı sıra transit ve ticaret engellerinin kaldırılması noktasında uzun vadeli etkilere sahip olacağını söyleyen Kıvanç, bugün açılacak Lapis Lazuli güzergahının Afganistan'ın ekonomisinin kalkınması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/12555

Afganistan'da üretilen malların bu yol aracılığıyla Türkiye ve Avrupa pazarlarında satılabileceğini dile getiren Kıvanç, bunun ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kıvanç, bu yolla ilk kez Afganistan'ın batısındaki Herat kentinden Türkiye'ye 9 tırla pamuk ipliği, kuru üzüm, karpuz tohumu ve susam gönderileceğinin altını çizdi.

Bu yolun iş adamları için hızlı ve ekonomik olacağını belirten Kıvanç, ''Afganistan ilk kez Lapis Lazuli güzergahı ile Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya mallarını satabilecek. Bu yol, bölge ülkeleriyle hem ekonomik iş birliğimizi hem de dostluk bağımızı güçlendirecektir.'' diye konuştu.

Afganistan yurt dışına açılmak istiyor

Afgan hükümetinin ülkeyi kalkındırmak için yurt dışına açılmak istediğini anlatan Kıvanç, bu konuda ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kıvanç, denizle bağlantısı olmayan Afganistan'ın mallarını Pakistan ve İran üzerinden deniz yolunu kullanarak ihraç ettiğinin altını çizdi.

Son bir yılda ülkesi ile Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan, Çin ve Kazakistan arasında hava koridoru açıldığını belirten Kıvanç, bu sayede söz konusu ülkelerle ticaret hacminin arttığını söyledi.