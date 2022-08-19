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Ekonomi

Adana'da mısır hasadı başladı

Adana'da 835 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanan mısırdan 1 milyon 250 bin ton rekolte bekleniyor.

Eren Bozkurt   | 19.08.2022
Adana'da mısır hasadı başladı

Adana

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentteki mısır hasadına katıldı, üreticilere kazançlı bir sezon temenni etti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl 7 milyon 582 bin dekarda 6 milyon 750 bin ton mısır ürettiğini hatırlattı.

Üretimin bu yıl 7 milyon tona çıkmasının beklendiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Adana'da geçen yıl 665 bin dekar alanda 810 bin ton mısır üretimi yapıldı. Bu sene yaklaşık 835 bin dekar ekim alanımız var. 1 milyon 250 bin ton da rekolte bekliyoruz. Adana zaten Türkiye'de mısır üretiminde ilk üçe giren, yıllara göre birinci, ikinci olan bir il ama bu yıl muhtemelen birinci veya ikinci sırada olacağımızı umuyoruz. Mısır, Türkiye için joker bir ürün."

Mısırın hem gıda hem de hayvan yemi olarak değerlendirildiğini vurgulayan Tekin, "Bunun dışında yağ sanayinin en önemli maddelerinden birisi. Diğer taraftan nişasta ve şeker sektörünün de en önemli ham maddesi olarak kullanılıyor. Türkiye, mısır üretiminde kendine yeten bir ülke. Üreticilerimize bereketli olsun." dedi.

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