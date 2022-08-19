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Ekonomi

Kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 37,7 azalarak 8 bin 346'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalarak 1586'ya geriledi.

Merve Özlem Çakır, Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.08.2022
Kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı hazirana kıyasla yüzde 37,7 azalarak 13 bin 396'dan 8 bin 346'ya düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 39,9 azalışla 1586 oldu. Haziranda 2 bin 640 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9, kapanan şirket sayısı yüzde 53,7 artış gösterdi.

Temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 37,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kooperatif sayısı yüzde 27,1 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 39,9, kooperatif sayısı yüzde 33,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,3 azaldı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9, kooperatif sayısı yüzde 8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 53,7, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,8 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 30,3 düşüş meydana geldi.

3 ilde şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 85,6'sını limited şirketler, yüzde 12,9'unu anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,4'ü İstanbul, yüzde 8,9'u Ankara, yüzde 5,2'si Antalya'da kuruldu. Temmuz'da Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan dışındaki tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 935'i ticaret, 1168'i imalat ve 967'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 585'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'si inşaat, 179'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 531'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı 217'sinin imalat, 215'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 591'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 218'inin inşaat, 144'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Temmuzda 121 kooperatif kurulurken bunların 79'u konut yapı, 17'si işletme kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1425 yabancı ortak sermayeli şirketin 101'i Rus ve 97'si İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 145'i anonim, 1280'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1664'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 632'si gayrimenkul acenteleri, 541'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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