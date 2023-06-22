Dolar
24.24
Euro
26.63
Altın
1,925.33
ETH/USDT
1,893.30
BTC/USDT
30,041.00
BIST 100
5,308.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'nin organik tarım alanları genişliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam organik tarım alanı 15,9 milyon hektara yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
AB'nin organik tarım alanları genişliyor

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2021 yılındaki organik tarım alanlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupa'da son yıllarda organik tarım yapılan alan genişledi. AB ülkelerinde 2020 yılında 14,7 milyon hektar olan organik tarım alanı, 2021'de 15,9 milyon hektara yükseldi. Böylece AB ülkelerinde organik tarım yapılan alanların toplam tarım alanları içindeki payı 9,9 seviyesini buldu.

AB ülkeleri arasında tarımsal alanın en büyük kısmında organik tarım yapılan ülke yüzde 26 ile Avusturya oldu. Avusturya'yı, yüzde 23 ile Estonya ve yüzde 20 ile İsveç izledi.

En düşük organik tarım alanı oranına sahip ülkeler ise yüzde 1,7 ile Bulgaristan ve yüzde 0,6 ile Malta oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokakta kurban kesene 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Ordu'nun iki ilçesinde sağanak dolayısıyla su baskını ve heyelan meydana geldi
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı verdiğimiz mücadele, millet iradesini korumak için verdiğimiz mücadeledir
Türk hacı kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Benzer haberler

Kosova ve Sırbistan'ın liderleri, Brüksel'de bir araya gelecek

Kosova ve Sırbistan'ın liderleri, Brüksel'de bir araya gelecek

AB enerji kriziyle kömüre yöneldi

AB'nin organik tarım alanları genişliyor

AB, ABD ve NATO'dan iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkileriyle ortak mücadele adımı

AB, ABD ve NATO'dan iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkileriyle ortak mücadele adımı
AB: Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciası Akdeniz'deki en büyük trajedi olabilir

AB: Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciası Akdeniz'deki en büyük trajedi olabilir
AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna'da gerçek bir barış ve yatırım çağrısında bulundu

AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna'da gerçek bir barış ve yatırım çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet