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Ekonomi

Bakan Yumaklı, üreticilere bugün 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesi yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını ifade etti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Bakan Yumaklı, üreticilere bugün 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesi yapılacağını bildirdi

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar avans ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesini yaptı.

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