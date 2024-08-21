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Ekonomi

AB'nin gaz depolarında hedeflenen doluluk oranına 10 hafta önce ulaşıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 1 Kasım itibarıyla yüzde 90 oranında doluluk hedeflediği gaz depolarında bu orana on hafta önce ulaşmayı başardı.

Başak Erkalan  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
AB'nin gaz depolarında hedeflenen doluluk oranına 10 hafta önce ulaşıldı

Ankara

Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, AB'nin gaz depolarında doluluk oranı yüzde 90,02 seviyesine ulaştı.

Böylece, kış öncesi arz güvenliğini sağlamak için gaz depolarını 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doluluğa ulaştırmaya hedefleyen AB ülkeleri, söz konusu doluluk oranlarına hedeflenen tarihten 10 hafta öncesinde ulaşmış oldu.

Açıklamada, üye ülkelerde kış aylarında arz güvenliğinin sağlanabilmesi için Gaz Depolama Yönetmeliği'nin 2022'de yürürlüğe girdiği anımsatılarak, her yıl 1 Kasım'a kadar depolama tesislerinin yüzde 90 doluluk oranına ulaşmasının zorunlu kılındığı kaydedildi.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde bu yıl da hedeflenen doluluk oranına 19 Ağustos itibarıyla ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, bu yılla birlikte ikinci kez üst üste 1 Kasım'dan önce hedefe ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, son iki buçuk yıl içindeki yoğun çalışmalarımız sonucunda AB'nin yaklaşan kışa hazır olduğunu gösteriyor. Komisyon, önümüzdeki aylarda gaz depolama seviyelerinin yeterince yüksek kalması ve aynı zamanda enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konularına odaklanmayı sürdürmemiz için durumu izlemeye devam edecek."

AB ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde doğal gazın yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyordu. Savaşla birlikte Rusya'nın AB'ye boru hatlarıyla doğal gaz sevkiyatı yüzde 8 seviyesine kadar düştü.

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