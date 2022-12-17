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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Gökçe Topbaş   | 17.12.2022
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10 Aralık - 16 Aralık haftasında önceki haftaya göre 5 düşerek 620'e indi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 145 artış gösterdi.

Perşembe gününü 81,21 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 79,04 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 74,45 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 76,25 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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