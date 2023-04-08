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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azaldı.

Gülşen Çağatay  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Nisan haftasında önceki haftaya göre 2 adet azalarak 590'a düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 44 adet arttı.

Brent petrolün varil fiyatı Perşembe gününü 85,12 dolardan işlem gördü, Paskalya Bayramı nedeniyle cuma günü petrol piyasalarında işlem yapılmadı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı de perşembe gününü 80,70 dolar seviyesinde tamamladı.

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