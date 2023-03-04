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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet azaldı.

Gülşen Çağatay   | 04.03.2023
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Şubat-3 Mart haftasında önceki haftaya göre 8 adet azalarak 592'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 73 adet arttı.

Perşembe gününü 84,75 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 79,68 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 78,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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