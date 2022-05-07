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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

Nuran Erkul Kaya   | 07.05.2022
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İstanbul

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Nisan-6 Mayıs döneminde, önceki haftaya göre 5 adet artışla 557'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 213 adet arttı.

Perşembe gününü 111,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 110,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 108,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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