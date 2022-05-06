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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatları açıklaması

Et ve Süt Kurumunca (ESK), et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 06.05.2022
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatları açıklaması

Ankara

ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."


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