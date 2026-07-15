ABD'li Stripe ve Advent'tan PayPal için 53 milyar dolarlık ortak satın alma teklifi ABD merkezli ödeme şirketi Stripe ve özel sermaye fonu Advent International'ın, dijital ödeme şirketi PayPal'ı yaklaşık 53 milyar dolara satın almak üzere ortak teklif sunduğu bildirildi.