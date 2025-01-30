Dolar
35.76
Euro
37.34
Altın
2,794.55
ETH/USDT
3,257.80
BTC/USDT
105,066.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

Ata Ufuk Şeker  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

Brüksel

AB Komisyonu, yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa Savunma Fonu 2025 yılı çalışma programının kabul edildiğini duyurdu.

Programla, komisyonun kritik savunma teknolojileri ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemek için önemli miktarda kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı ve çevresel geçiş gibi kritik alanlara 100’er milyon avro olmak üzere toplamda 1 milyar avro civarında kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, fonla, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar, insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi savunma alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına destek verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Mehmetçik'in Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'e ulaştırıldı

Benzer haberler

AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

AB'den yeni savunma teknolojilerine 1 milyar avroluk destek

DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı oyun geliştiricilerini bir araya getirecek

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı
AB, otomotiv sektörünü korumak istiyor

AB, otomotiv sektörünü korumak istiyor
Avro Bölgesi ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde büyümedi

Avro Bölgesi ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde büyümedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet