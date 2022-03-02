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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi

Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 02.03.2022
AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi

Brüksel

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

AB yetkilisi, "Bazı kripto varlıkların değerindeki artış yaptırımlardan kaçınma girişimleri nedeniyle olabilir. Bu konuyu araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, AB'nin söz konusu kripto paralara ilişkin henüz bir karar alınmadığını, ancak gerekli olması halinde bu konuda da adım atabileceklerini belirtti.

Öte yandan, son günlerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimlerinin değerinde hızlı bir artış gözlemlendi.

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