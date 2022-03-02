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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Estonya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden uzaklaştırılması çağrısında bulundu

Ömer Faruk Yıldız   | 02.03.2022
Estonya, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden uzaklaştırılması çağrısında bulundu

Cenevre

Estonya hükümeti, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarından ötürü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması talebinde bulundu.

Konseyin 49'uncu oturumunda konuşan Estonya Dışişleri Bakanı Eva Maria Liimets, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Liimets, bombardımanların başladığı ilk günlerde Kiev'de olduğunu belirterek, "Ülkeme dönüş yolunda, insanların içinde bulunduğu trajediye şahit oldum. Uluslararası camia bu durum karşısında tavrını koymalıdır. Bütün olanlardan Rusya sorumludur ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik işlediği suçtan ötürü hesap vermelidir." diye konuştu.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir saldırının yaşandığını vurgulayan Liimets, "Rusya'ya ağır yaptırımlarda bulunmak için acil harekete geçmeliyiz. Soykırımın öncüsü niteliğindeki bu saldırılara karşı uluslararası camia güçlü ve birlik halinde bir cevap vermelidir." ifadesini kullandı.

Liimets, BM İnsan Hakları Konseyinin güvenilirliğini sürdürmenin tek yolunun, Rusya'nın Konsey üyeliğinin askıya alınması olduğunu belirtti.

"Rusya, BM sözleşmesini ihlal etti"

Öte yandan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rusya'nın, Ukrayna'daki saldırılarını kınadı.

Payne, "Rusya, bu saldırıyla uluslararası hukuku ve BM sözleşmesini ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.

Avustralya'nın, çatışmaların yol açtığı insani bedellerden endişe ettiğini vurgulayan Payne, "Rusya'ya şiddeti ve düşmanlığı bir an önce sonlandırma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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