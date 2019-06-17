Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.87
BIST 100
91,779.32
Altın
1,339.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'den arıcılığa mali destek

AB, arıcılık sektörüne 120 milyon avro destek verecek.

Ata Ufuk Şeker   | 17.06.2019
AB'den arıcılığa mali destek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), arıcılık sektörünü desteklemek için 120 milyon avro kaynak sağlayacak.

AB Komisyonu, arıcılık sektörüne destek sağlamaya yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca arıcılık sektörüne toplam 120 milyon avro mali destek verilecek.

Mali destekle arıcılara eğitim, yeni başlayanlara kredi ve araştırma gibi programlar finanse edilecek.

Desteklenecek arıcılık programları, üye ülkelerin ilgili kurumları tarafından belirlenecek.

Verilere göre, AB ülkelerinde yaklaşık 600 bin arıcı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

AB savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor

AB savunma projelerini üçüncü ülkelere açmaya hazırlanıyor

'Somali diasporasının gözlerinde Türkiye'ye takdir var'

AB ile ABD 'et ithalatı' konusunda anlaşmaya vardı

AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması

AB'den Rusya'ya 'yalan haber' suçlaması
AB'den Umman Körfezi'nde provokasyondan kaçınma çağrısı

AB'den Umman Körfezi'nde provokasyondan kaçınma çağrısı
AB'den 'İtalyan enerjisine' onay

AB'den 'İtalyan enerjisine' onay