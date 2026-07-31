Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Bakan Yumaklı: Son 3 günde ülke genelinde 218 yangına müdahale edildi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı." dedi.

Eskişehir Valiliği ile ETİ şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında Eskişehir-Kütahya kara yolu Takmak mevkisinde inşa edilen Takmak Yangın Söndürme ve İlk Müdahale Ekip Binası'nın açılış töreninde konuşan Yumaklı, yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Yangınlara müdahale süresinin şu anda ortalama 11 dakika olduğunu kaydeden Yumaklı, "Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, bölgenin belki de tehlikeden korunmasına yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görülmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek." diye konuştu.

Yumaklı, açılışını gerçekleştirdikleri Yangın Söndürme ve İlk Müdahale Ekip Binası'nın bu 1 dakikaya sahip olma adına kendileri için önemli bir etken olacağını bildirdi.

"Son 3 günde ülkemiz genelinde 218 yangına müdahale edildi"

Şu an Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

Şiddetli rüzgarların 29 Temmuz'da başladığını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir-Gömeç, Antalya-Alanya, Mersin-Gülnar... Bu alanlarda, yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor."

Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğleden sonra bir yangın başladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef... Özellikle rüzgarların orman yangınlarıyla alakalı, sadece orman yangınları da değil belki de yapılan her işte çok ciddi bir negatif etken olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız da her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız 'tamamen burada kontrol gerçekleşti' demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız, son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar."

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“Rüzgar riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor”

Bugün Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan yangının ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla müdahaleye rağmen devam ettiğini dile getiren Yumaklı, "Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel, diğer yerlerde olduğu gibi. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Orman yangınlarında en kısa sürede müdahale etmenin önemini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

“Başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu, birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde, özellikle stratejik bölgelere, noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz, bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar.”

"Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktası var​​​​​​​"

Yumaklı, ilk müdahale ekip binalarının yalnızca yangınlarda değil, sonraki dönemlerde de koordinasyon merkezi görevi göreceğine dikkati çekerek, "Ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görev icra edecekler. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktası var​​​​​​​. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor." dedi.

Bakan Yumaklı, açılışı yapılan binanın Eskişehir ile Kütahya arasında çok kritik bir noktada olduğunu, ihtiyaç olması halinde Bilecik de dahil olmak üzere 3 şehre birden hizmet verebilecek konumda olduğunu sözlerine ekledi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ise "Yeşil Vatanı" korumanın devletin gücü ve bu topraklara gönülden bağlı hayırseverlerin omuz verdiği ortak bir sorumluluğu olduğunu kaydederek, açılışı yapılan tesisin bu sorumluluğun somut ve gurur verici bir sonucu olduğunu vurguladı.

ETİ Gıda, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı da orman yangınları başladıktan sonra müdahale etmenin zorlukları olduğunu anlattı.

Kayıpların azaltılmasında yangına hızlı müdahalenin önemli olduğunu belirten Kanatlı, "Biz orman için ilk müdahale binasını buraya yapmak istedik. Türkiye'de birçok buna benzeyen yerler var. Ancak burada gerçekten çok dünya çapında kaliteye sahip bir bina yaptık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Müftüsü Muharrem Gül'ün dua etmesinin ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Yumaklı, açılışı yapılan binanın bahçesine fidan dikerek can suyu verdi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, orman bölge müdürlüğü personeli ile davetliler katıldı.