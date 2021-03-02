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Ekonomi

AB'den Almanya'nın linyit santrali tazminat planına soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın linyit santrallerinin erken kapatılması durumunda maddi zararlarını karşılama girişimine yönelik soruşturma başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 02.03.2021
AB'den Almanya'nın linyit santrali tazminat planına soruşturma

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla hazırladığı tazminat planının kamu destek kurallarına uyup uymadığının soruşturulacağını açıkladı.

Açıklamada, Almanya'nın, yasaları uyarınca kömürden elektrik üretimini 2038 yılına kadar bitireceği anımsatıldı.

Almanya'nın, linyit santrallerinin erken kapatılmasını teşvik etmek için üreticilerle 4,35 milyar avroluk tazminat ödenmesini içeren anlaşmalar yapmaya karar verdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın AB mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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