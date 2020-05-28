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Ekonomi

AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı

Avrupa Birliği, Kovid-19 nedeniyle 9,4 milyar avro bütçeli yeni bir sağlık programı kurulacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 28.05.2020
AB'den 9,4 milyar avroluk sağlık programı hazırlığı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9,4 milyar avro bütçeli yeni bir sağlık programı kurulacağını bildirdi.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin sağlık alanına yönelik yeni bir program kuracağını açıkladı.

Sağlıkla ilgili yaşanabilecek çeşitli sınamalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Kyriakides, sağlık alanına yönelik yeni programa, AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinden toplam 9,4 milyar avro kaynak aktarılacağını ifade etti.

Kyirakides, AB'nin sağlık alanındaki paradigmasının değiştiğini, vatandaşlarının sağlığının öncelikleri olduğunu söyledi.

Programla, kriz durumlarında kullanılacak tıbbi malzemelerin stoklanacağını anlatan Kyriakides, krizlere hızlı müdahale etmek üzere sağlık çalışanı rezervi oluşturulacağını belirtti.

Kyriakides, program çerçevesinde sağlık çalışanlarına çeşitli eğitimler sunulacağını, olası sağlık tehditlerinin de daha yakın takip edileceğini ifade etti.

Programın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

AB kuralları uyarınca, sağlık sektörü her ülkenin kendi egemenliği altında bulunuyor. Birlik genelinde ortak bir sağlık politikası bulunmasa da ülkelerin kriz hallerinde dayanışma ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi bekleniyor.

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