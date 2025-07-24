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Ekonomi

AB'de yeni otomobil satışları haziranda sert düştü

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 düşüşle 1 milyon 10 bin 201 oldu.

Ata Ufuk Şeker  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
AB'de yeni otomobil satışları haziranda sert düştü

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyon 10 bin 201’e indi.

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Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,8'i hibrit, yüzde 27,7'si benzinli, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 9,3'ü fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 9'u dizel ve yüzde 3,4'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları haziranda yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 168 bin 488'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,8 oldu.

Yeni otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine göre, Almanya'da yüzde 13,8, Fransa'da yüzde 6,7, İtalya'da yüzde 17,4 gerilerken, İspanya'da yüzde 15,2 arttı.

Ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azalarak 5 milyon 576 bin 568'e geriledi.

Otomotiv üreticilerine göre, haziran ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 270 bin 767 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 158 bin 871 satışla ikinci sırada yer aldı.​​​​​​​ Renault Grubu, 131 bin 91 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 78 bin 673 ile dördüncü oldu.

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