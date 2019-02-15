AB'de otomobil satışları ocakta düştü

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, ocak ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,6 daralarak 1 milyon 195 bin 665 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın ocak ayı yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 gerileyerek 1 milyon 195 bin 665 oldu.

Böylece, AB’de otomobil satışları eylül ayından ocak ayına kadar olan 5 ayda düşüş gösterdi.

AB üyesi 28 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 265 bin 702, İtalya'da 164 bin 864, , İngiltere'de 161 bin 13, Fransa'da 155 bin 79 ve İspanya'da 93 bin 546 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 288 bin 266 ile VW Grubu gerçekleştirdi. VW Grubu otomobillerinin satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 düşüş kaydetti.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 204 bin 199 otomobil sattı. Renault Grubu 115 bin 794 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.