Euro
8.90
Dolar
7.55
BIST 100
1,101.98
Altın
1,940.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'a 200 bin dolarlık bağışta bulunan Johnson and Johnson firması Genel Müdürü Derya Ross'u Kızılay Sütlüce'deki Başkanlık Ofisi’nde kabul ediyor
logo
Ekonomi

AB'de otomobil satışları ağustosta sert düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ağustos ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18,9 azaldı.

Ata Ufuk Şeker   | 17.09.2020
AB'de otomobil satışları ağustosta sert düştü

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ağustos ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18,9 azalarak 769 bin 525'e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre Romanya'da yüzde 51,9, Estonya'da yüzde 42,3, Bulgaristan'da yüzde 34,5, Çekya'da yüzde 33,6, Macaristan'da yüzde 30,1, Yunanistan'da yüzde 28,6, Almanya'da yüzde 20, Fransa'da yüzde 19,8 ve İspanya'da yüzde 10,1 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ağustos 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalarak 6 milyon 123 bin 852 seviyesine düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında ağustos ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 251 bin 44, Fransa'da 103 bin 631, İtalya'da 88 bin 801 ve İspanya'da 66 bin 925 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 196 bin 794 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 110 bin 112 otomobil sattı. Renault Grubu ise 82 bin 955 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 85 bini geçti
Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı

Benzer haberler

BM 'elmas jübilesini' Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda yapacak

BM 'elmas jübilesini' Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda yapacak

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı

'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 199 ülkeye 8 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyelerinden 199 ülkeye 8 ayda 1,2 milyar dolarlık ihracat
AB'de otomobil satışları ağustosta sert düştü

AB'de otomobil satışları ağustosta sert düştü
Körfez Belediye Başkanı Söğüt: Testiniz pozitif çıktı sözü insanı şoka uğratıyor

Körfez Belediye Başkanı Söğüt: Testiniz pozitif çıktı sözü insanı şoka uğratıyor