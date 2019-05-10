Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.94
Dolar
6.18
BIST 100
88,685.88
Altın
1,284.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'dan ABD ve Çin uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Yusuf Özcan   | 10.05.2019
Macron'dan ABD ve Çin uyarısı AA/Mustafa Yalçın

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ""Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Avrupa'nın geleceği için önemli olduğunu belirten Macron, "Daha egemen, güçlü, demokratik ve daha etkili bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa'nın iklim değişikliği ve güvenlik politikası için Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Macron, AP seçimlerinden sonra AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in halefinin hızlı şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Macron, AP seçimlerine ilişkin, "(Aşırı sağcı) Ulusal Birlik Partisinin (RN) listesi Avrupa'yı yıkmak isteyen bir listedir. Ben Fransız ve Avrupalı vatanseverim, onlar milliyetçi. (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı) François Mitterrand'ın dediği gibi milliyetçilik savaştır." diye konuştu.

Macron, "Güçlenen bir Çin ve dünyaya kendi görüşünü empoze etmeye çalışan bir ABD görüyoruz, buna karşı biz güçlü bir Fransa ve Avrupa için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi