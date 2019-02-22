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Ekonomi

AB'de enflasyon ocakta yüzde 1,5'e indi

Avrupa Birliği'nde yıllık enflasyon, bu yılın ocak ayında yüzde 1,5'e düştü.

Ata Ufuk Şeker  | 22.02.2019
AB'de enflasyon ocakta yüzde 1,5'e indi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği'nde (AB) yıllık enflasyon, bu yılın ocak ayında yüzde 1,5'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Buna göre, AB'de aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,5'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise bir önceki ay yüzde 1,5 olan enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e indi.

AB üyesi ülkeler arasında ocak ayında en yüksek enflasyon yüzde 3,2 ile Romanya, yüzde 2,9 ile Letonya ve yüzde 2,8 ile Macaristan ve Estonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,5 ile Yunanistan, yüzde 0,6 ile Hırvatistan ve Portekiz'de ölçüldü.

Enflasyon oranı ocakta İngiltere'de yüzde 1,8, Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,4 ve İtalya'da yüzde 0,9 olarak belirlendi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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