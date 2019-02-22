Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV iadelerinde yapılan hızlı geri ödeme düzenlemesinin iş dünyasına finansal açıdan bir güç katacağını belirten Nail Olpak, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın destekleriyle hayata geçirilen KDV iade sürelerinin kısaltılmasını, tüm iş dünyamızın beklentilerine hızla yanıt veren değerli bir adım olarak görüyoruz. Reform niteliğindeki bu yeni düzenleme sayesinde, KDV iadelerinde süre açısından önemli bir hızlanma yaşanacak ve çok daha kolay bir sistem sunulacak. KDV iadelerinin uzamasıyla firmalarımız üzerinde oluşan finansal yük, getirilen yeni düzenleme ile birlikte önemli ölçüde azaltılmış olacak. Böylelikle, hem ülkemizde iş yapma kolaylığı noktasında önemli bir kazanım sağlandı, hem de firmalarımızın finansal açıdan önleri açılmış oldu. Özellikle KDV iadelerinin yüzde 50’sinin 10 gün gibi kısa bir gerçekleştirilecek olması, iş dünyamızın finansal açından yeni bir soluk almasını sağlayacak.”