Dolar
14.12
Euro
15.64
Altın
1,938.56
ETH/USDT
2,802.00
BTC/USDT
42,000.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 03.03.2022
ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın en zengin kişilerinden olan ve Putin'in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov'un yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, Usmanov'un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Putin'in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.

Wagner'in yöneticisi olduğu iddia edilen Prigozhin yaptırım listesinde

"ABD 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak." ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya destekli Wagner Grubu'nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve "Kremlin'in aşçısı" olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin'in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

Yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak

Benzer haberler

ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım

ABD'den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım

Rus petrol şirketi Lukoil’den "Ukrayna’da çatışmalar sona ersin" çağrısı

Almanya, Rusya'dan enerji ithalatı ambargosuna karşı

Rus rublesinde değer kaybı hızlandı

Rus rublesinde değer kaybı hızlandı
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu

Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Moskova Borsası, 3 Mart'ta da kapalı kalacak

Moskova Borsası, 3 Mart'ta da kapalı kalacak