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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
ABD'de üretici enflasyonu temmuzda beklentilerin altında geldi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda haziranda olduğu gibi yüzde 0,2 arttığı yönündeydi.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise temmuzda yüzde 2,2 oldu.

Üretici enflasyonunun temmuzda yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, haziranda yüzde 2,7 yükseliş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Piyasa beklentisi, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olduğu yönündeydi.

Çekirdek üretici fiyatları, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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