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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında kaldı

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
ABD'de üretici enflasyonu mayısta beklentilerin altında kaldı

New York
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

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