Dolar
32.31
Euro
34.57
Altın
2,338.23
ETH/USDT
3,509.00
BTC/USDT
69,975.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti
logo
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu martta beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
ABD'de üretici enflasyonu martta beklentilerin altında geldi

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselişle son üç ayın en düşük aylık artışını gösterdi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, şubatta da yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış martta yüzde 2,1 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun martta yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,1'lik artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
İstanbul trafiğinde bayram tatili yoğunluğu
Eyüpsultan'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ceza

Benzer haberler

ABD'de üretici enflasyonu martta beklentilerin altında geldi

ABD'de üretici enflasyonu martta beklentilerin altında geldi

İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "İran tehdidine karşı" İsrail'e tam destek
ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek

ABD Başkanı Biden'dan İran "tehdidine" karşı İsrail'e tam destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet