Dolar
27.74
Euro
29.49
Altın
1,870.02
ETH/USDT
1,569.60
BTC/USDT
27,071.00
BIST 100
8,346.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da Babatorun Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden üretici enflasyonunda tahminler yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi. ÜFE, ağustosta da yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 2,2 arttı. Bu değer, nisan ayından bu zamana kadarki en yüksek yıllık artış olarak dikkati çekti.

Eylül için yıllık bazda yüzde 1,6 artması beklenen üretici enflasyonu, ağustosta yüzde 2 olarak kayıtlara geçmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen çekirdek ÜFE'nin eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, ağustosta ise aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Malatya'da kuru kayısının işlenme süreci basına tanıtıldı
Depreme hazırlıklı ve dirençli Türkiye için aktif fay hatları çalışmaları sürüyor
Sivas'ta oluşan obruk ve dolinler tarım arazisine dönüştürüldü
Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın kurtarıldı

Benzer haberler

ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de üretici enflasyonu eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'li Kongre Üyesi Santos, "seçim kampanyasını destekleyenlerin ödeme bilgilerini çalmakla" suçlanıyor

ABD'de artan siyahi karşıtlığı ülkeyi "Sivil Haklar Hareketi" öncesine götürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek
Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır

Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır
İsrail'in "Demir Kubbesi" yoğun roket atışına karşı koymakta zorlandı

İsrail'in "Demir Kubbesi" yoğun roket atışına karşı koymakta zorlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet