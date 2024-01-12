Dolar
30.09
Euro
33.03
Altın
2,061.38
ETH/USDT
2,684.80
BTC/USDT
45,585.00
BIST 100
8,061.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
ABD'de üretici enflasyonu aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti

New York

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Galip Usta'yı ziyaret etti
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Van'da tören düzenlendi

Benzer haberler

ABD'de üretici fiyatları aralıkta geriledi

ABD'de üretici fiyatları aralıkta geriledi

ABD'de üretici enflasyonu aralıkta beklentilerin altında gerçekleşti

Husiler: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubumuz öldü

ABD'ye kış aylarının en düşük sıcaklıklarını yaşatacak kutup soğukları geliyor

ABD'ye kış aylarının en düşük sıcaklıklarını yaşatacak kutup soğukları geliyor
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
Husiler, ABD-İngiliz saldırısının İsrail gemilerini hedef almalarını engelleyemeyeceğini duyurdu

Husiler, ABD-İngiliz saldırısının İsrail gemilerini hedef almalarını engelleyemeyeceğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet